Tempesta d’amore episodio 4509 | detective sul padre di Elias e Olivia Fanny e Kilian sotto pressione Erik in difficoltà con Yvonne
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4509 (titolo originale “Verlorene Spuren”): Irmgard propone una detective per scoprire cosa è accaduto al padre di Olivia ed Elias, Fanny e Kilian cercano un modo per vedersi senza esporsi a Larissa, Erik prova ad aiutare Yvonne con un designer schivo ma viene preceduto da Fritz. Prima TV in Germania il 4 dicembre 2025 su Das Erste, streaming dal 3 dicembre 2025 su ARD Mediathek. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
