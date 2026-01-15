Tempesta d’amore episodio 4508 | Stephan al Fürstenhof Fritz mette Lale alla prova Irmgard ha un incidente a cavallo
Ecco un riassunto dell'episodio 4508 di Tempesta d’amore, intitolato “Unerwarteter Besuch”: Stephan Mahnke si presenta al Fürstenhof, approfondendo le indagini su Larissa e Kilian. Fritz riflette sui propri sentimenti per Lale dopo un sogno, mentre Vincent annulla un’uscita a cavallo. Irmgard ha un incidente durante una passeggiata a cavallo, e Leo cerca di avvicinarsi a Elias. La puntata propone sviluppi importanti tra i personaggi principali, con
