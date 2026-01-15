Tempesta d’amore episodio 4506 | Yannik affronta Kilian Fritz nasconde il padre Leo ferisce Elias

L’episodio 4506 di Tempesta d’amore, intitolato “Freundschaft im Abseits”, presenta confronti tra Yannik e Kilian, con Fritz che cerca di gestire la visita del padre senza coinvolgere Fanny. Nel frattempo, Leo e Elias si legano nel calcio, ma un gesto di Leo mette a rischio la loro amicizia. Riassunto completo e dettagliato degli eventi e dei personaggi coinvolti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.