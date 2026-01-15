Tempesta d’amore episodio 4506 | Yannik affronta Kilian Fritz nasconde il padre Leo ferisce Elias
L’episodio 4506 di Tempesta d’amore, intitolato “Freundschaft im Abseits”, presenta confronti tra Yannik e Kilian, con Fritz che cerca di gestire la visita del padre senza coinvolgere Fanny. Nel frattempo, Leo e Elias si legano nel calcio, ma un gesto di Leo mette a rischio la loro amicizia. Riassunto completo e dettagliato degli eventi e dei personaggi coinvolti.
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4506 (titolo originale “Freundschaft im Abseits”): Yannik torna da Amburgo e si scontra con Kilian per la freddezza di Larissa, Fritz prova a gestire la visita del padre senza farlo incrociare con Fanny, Leo ed Elias legano nel calcio ma un gesto di Leo mette l’amicizia in panchina. In chiusura entra in scena Irmgard e Olivia avvia il suo nuovo lavoro al Fürstenhof. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
