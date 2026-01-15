Tempesta d’amore episodio 4505 | Olivia vuole restare per Elias Larissa ferisce Fanny aiuti per Greta e Miro

L'episodio 4505 di Tempesta d’amore, intitolato “Helfende Hände”, vede Olivia tentare di rimanere a Bichlheim candidandosi come Hausdame al Fürstenhof, mentre Elias desidera più autonomia e viene respinto da Christoph. Nel frattempo, Larissa si avvicina a Kilian, creando tensioni con Fanny. Greta e Miro, neo-genitori, ricevono aiuto per il trasloco a Tölz, mentre Olivia cerca di trovare il suo ruolo nel castello.

