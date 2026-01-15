Tempesta d’amore episodio 4504 | nasce Charlotte Cathy Hummels aiuta Greta Larissa si avvicina a Kilian

L’episodio 4504 di Tempesta d’amore, intitolato “Gretas Geburt”, vede la nascita di Charlotte nel bosco, assistita da una passante che si rivela essere Cathy Hummels. Nel frattempo, Greta affronta il parto, mentre Larissa si avvicina a Kilian. Miro desidera ringraziare Cathy per il suo aiuto. Un episodio che approfondisce i legami tra i personaggi e le loro vicende personali.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4504 (titolo originale “Gretas Geburt”): Greta partorisce nel bosco e nasce la piccola Charlotte, aiutata da una passante che si rivela Cathy Hummels; Miro vuole ringraziarla. Larissa, delusa da Yannik, si avvicina a Kilian mentre Fanny lotta con la gelosia. Elias accoglie la sorella Olivia al Fürstenhof e Katja le offre un lavoro, mentre Werner e Christoph valutano l’impatto mediatico della presenza di Cathy. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

