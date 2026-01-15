Tempesta d’amore episodio 4503 | Cathy Hummels aiuta Greta Leo fa pace con Thomas Fritz cambia la casa dei Klee
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4503 (titolo originale “Hilfe in letzter Sekunde”, Staffel 22 Folge 18): Cathy Hummels arriva al Fürstenhof ma soccorre Greta quando, stremata dalla gravidanza e dagli impegni, finisce in una situazione critica; Leo si riavvicina a suo padre Thomas senza dire tutto e Vincent decide di non interferire più; Fritz si trasferisce temporaneamente da Erik e Yvonne e la convivenza diventa una questione di regole e pulizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
