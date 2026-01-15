Tempesta d’amore episodio 4502 | il bacio nel bosco lo scontro tra Leo e Thomas e la mossa di Erik
L’episodio 4502 di Tempesta d’amore, intitolato “Getäuschte Gefühle”, presenta un bacio nel bosco tra Fanny e Kilian, un confronto tra Leo e Thomas e una mossa strategica di Erik. Nel racconto si sviluppano tensioni familiari, con Leo che affronta il passato e Thomas che irrompe nella scena, mentre Erik pianifica un’azione per impressionare Werner e Christoph. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena, che approfondisce le dinamiche tra i personaggi.
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4502 (titolo originale “Getäuschte Gefühle”): Fanny vede Kilian baciare Larissa ma sceglie di chiarire prima con lui, l’arrivo improvviso di Thomas costringe Leo a parlare del college e riapre ferite di famiglia, mentre Erik sfrutta l’aiuto di Fritz per impressionare Werner e Christoph con un piano “social”. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, - facebook.com facebook
