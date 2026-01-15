Tempesta d’amore episodio 4502 | il bacio nel bosco lo scontro tra Leo e Thomas e la mossa di Erik

L’episodio 4502 di Tempesta d’amore, intitolato “Getäuschte Gefühle”, presenta un bacio nel bosco tra Fanny e Kilian, un confronto tra Leo e Thomas e una mossa strategica di Erik. Nel racconto si sviluppano tensioni familiari, con Leo che affronta il passato e Thomas che irrompe nella scena, mentre Erik pianifica un’azione per impressionare Werner e Christoph. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena, che approfondisce le dinamiche tra i personaggi.

