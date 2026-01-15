Tempesta d’amore episodio 4501 | Greta e Miro si fidanzano Michael parte per il Brasile Katja in ospedale
L'episodio 4501 di Tempesta d’amore presenta importanti sviluppi: Greta e Miro annunciano il loro fidanzamento, mentre Michael parte per il Brasile. Katja si trova in ospedale dopo un incidente, e Vincent si occupa di emergenze a causa della situazione di Katja. Inoltre, Leo affronta le sue paure con il supporto di Irmi, e Yannik e Fanny cercano di gestire la complicata messinscena tra Larissa e Kilian.
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4501 (titolo originale “Lippenbekenntnis”): dopo le nozze d’oro dei Sonnbichler, Greta e Miro decidono di sposarsi; Michael saluta il Fürstenhof e vola in Brasile; Vincent affronta l’emergenza di Katja dopo un incidente e assume Elias Jakobi come nuovo Pferdewirt; Leo, sostenuto dalla zia Irmi, teme il rifiuto dopo l’invito del capitano Ben; Yannik e Fanny faticano a reggere la messinscena tra Larissa e Kilian. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva.
