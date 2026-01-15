Tempesta d’amore episodio 4501 | Greta e Miro si fidanzano Michael parte per il Brasile Katja in ospedale

L'episodio 4501 di Tempesta d’amore presenta importanti sviluppi: Greta e Miro annunciano il loro fidanzamento, mentre Michael parte per il Brasile. Katja si trova in ospedale dopo un incidente, e Vincent si occupa di emergenze a causa della situazione di Katja. Inoltre, Leo affronta le sue paure con il supporto di Irmi, e Yannik e Fanny cercano di gestire la complicata messinscena tra Larissa e Kilian.

