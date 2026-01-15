Tempesta d’amore episodio 4499 | Leo si spinge oltre il limite Larissa e Yannik sotto sospetto Greta deve fermarsi

L'episodio 4499 di Tempesta d’amore, intitolato “Am Limit”, segue le sfide di Leo nel suo probetraining, tra infortuni e pressioni. Larissa e Yannik sono sorpresi mentre si baciano, cercando di convincere un avvocato sulla veridicità della loro messinscena. Greta, incinta, deve interrompere le prove a causa di contrazioni, mentre in cucina si affronta l’emergenza della torta per le nozze d’oro di Alfons e Hildegard.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4499 (titolo originale "Am Limit"): Leo accetta il probetraining con il Blau?Weiß ma un infortunio e le richieste di Pachmeyer lo mettono sotto pressione; Larissa e Yannik vengono sorpresi mentre si baciano e devono convincere un avvocato che la messinscena con Kilian regga; Greta, incinta, ha contrazioni di prova e Michael le impone riposo, mentre in cucina esplode l'emergenza della torta per le nozze d'oro di Alfons e Hildegard. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

