Ecco il riassunto dell’episodio 4498 di Tempesta d’amore, intitolato

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4498 (titolo originale “Romantische Auszeit”, Staffel 22 Folge 13): Alfons è raffreddato mentre si preparano le nozze d’oro, Günther arriva con un incarico per smascherare la scheinehe tra Larissa e Kilian, Greta è stremata tra trasloco e cucina e si spaventa per presunte contrazioni, Erik e Yvonne si riavvicinano, Larissa e Yannik si baciano ma vengono visti dal legale. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d'amore episodio 4498: Günther arriva, Greta teme il parto, Larissa e Yannik vengono scoperti

