Tempesta d’amore episodio 4497 | Leo trova un lavoro Werner chiede una contropartita Fanny viene rimandata da Kilian

Ecco il riassunto dell'episodio 4497 di Tempesta d’amore, intitolato “Leos Chance”. Leo si impegna a trovare un lavoro e chiede aiuto a Werner, che però trasforma il favore in uno scambio contro Christoph. Fanny cerca di mantenere la relazione con Kilian, nonostante le continue rinunce di lui per Larissa. Nel frattempo, Alfons si ammala e Hildegard, per sbaglio, distrugge le sue rose origami, creando nuove complicazioni nella soap.

