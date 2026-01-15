Ecco un'introduzione adatta alle tue esigenze: L'episodio 4496 di

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4496 (titolo originale “Eine klare Ansage”, Staffel 22 Folge 11): Leo rifiuta Blau-Weiß Bichlheim e se la prende con Katja, Lale e Fritz fanno pace e decidono di contrastare gli hate commenti, Larissa rientra e si installa da Kilian mettendo Fanny sotto pressione, Alfons si tranquillizza grazie a una foto di Hildegard. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4496: Leo accusa Katja, Lale risponde agli hate commenti, Larissa si trasferisce da Kilian

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook