Tempesta d’amore episodio 4495 | Fanny e Kilian si cercano Vincent prende le distanze Leo si confida con Katja
Episodio 4495 di Tempesta d’amore, intitolato “Eine gemeinsame Nacht”, vede Fanny e Kilian riunirsi dopo una notte trascorsa insieme nella Romantikhütte. Vincent si allontana mentalmente, mentre Leo si confida con Katja riguardo alle sue emozioni. Intanto, Erik si prepara a sorprendere Michael con un regalo, e Fritz e Lale si impegnano a mantenere vivo il divertimento durante il Betriebsfest. Il capitolo approfondisce le dinamiche tra i personaggi e le loro sfide quotidiane
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4495 (titolo originale “Eine gemeinsame Nacht”): Fanny e Kilian si ritrovano dopo una notte nella Romantikhütte, Vincent fatica a immaginare un futuro a tre con Leo e Katja, e una confessione dall’Australia cambia i rapporti; Erik prepara un regalo per Michael e al Betriebsfest Fritz e Lale salvano l’intrattenimento. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
