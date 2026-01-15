Tempesta d’amore episodio 4495 | Fanny e Kilian si cercano Vincent prende le distanze Leo si confida con Katja

Episodio 4495 di Tempesta d’amore, intitolato “Eine gemeinsame Nacht”, vede Fanny e Kilian riunirsi dopo una notte trascorsa insieme nella Romantikhütte. Vincent si allontana mentalmente, mentre Leo si confida con Katja riguardo alle sue emozioni. Intanto, Erik si prepara a sorprendere Michael con un regalo, e Fritz e Lale si impegnano a mantenere vivo il divertimento durante il Betriebsfest. Il capitolo approfondisce le dinamiche tra i personaggi e le loro sfide quotidiane

