L'episodio 4494 di Tempesta d’amore (stagione 22, episodio 9) presenta vari contrasti tra i personaggi principali. Katja cerca di favorire la riconciliazione tra Leo e Vincent, mentre Erik e Michael tornano dal campeggio convinti di aver catturato un orso, in realtà un procione. Greta, travolta da entusiasmo, affida incarichi a Miro, che preferisce rimandare. In cucina, Kilian si impegna nel nuovo lavoro con l’obiettivo di dedicare più tempo a F

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4494 (titolo originale “Bärenbändiger”, Staffel 22 Folge 9): Katja prova a mediare tra Leo e Vincent ma l’ennesimo scontro è dietro l’angolo; Erik e Michael rientrano dal campeggio convinti di aver “domato” un orso (in realtà in zona gira un procione) e Erik promette a Yvonne di lasciar perdere Fritz; Greta, travolta dal “nestbaufieber”, riempie Miro di incarichi e lui rimanda quelli che considera di cattivo auspicio; in cucina Kilian si butta nel nuovo lavoro sperando di ritagliarsi tempo per Fanny. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4494: Katja tenta la pace tra Leo e Vincent, “attacco di orso” per Erik e Michael, Greta e Miro in tensione

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook