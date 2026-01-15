Tempesta d’amore episodio 4492 | Greta vince la gara Erik sabota Fritz Michael convince Pachmeyer

Episodio 4492 di “Tempesta d’amore”, intitolato “Liebe im Wettbewerb”, mostra le tensioni tra i personaggi principali. Greta si aggiudica la gara, mentre Erik mette in atto una strategia per sabotare Fritz. Nel frattempo, Michael cerca di convincere Pachmeyer su alcune decisioni importanti. La puntata approfondisce le dinamiche tra i protagonisti, offrendo uno sguardo sulle loro sfide e decisioni.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4492 (titolo originale “Liebe im Wettbewerb”): Fanny non riesce a giudicare il duello tra Greta e Kilian e Werner decide il vincitore, Erik reagisce al prestito di 10.000 euro a Yvonne e fa sparire un biglietto di Fritz, mentre Michael aiuta i Sonnbichler a ottenere la Hellwalder Kapelle per i 50 anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

