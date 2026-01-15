Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4490 (titolo originale “Kilians Erwachen”, Staffel 22 Folge 5): Kilian, in pieno Kochduell, cerca un aceto speciale con Yannik e scopre che Fanny è sonnambula e scompare nella notte; Werner prova a fermare la nuova linea ferroviaria accanto al golf del Fürstenhof mentre Christoph spinge per vendere e convince Katja; Pachmeyer accetta di aiutare Werner solo in cambio della festa del Blauweiß Bichlheim, proprio nel giorno delle nozze d’oro di Alfons e Hildegard; Yvonne cerca un finanziatore per un investimento che definisce “assolutamente sicuro”. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4490: Kilian cerca Fanny nella notte, Werner tratta con Pachmeyer, Christoph spinge sul golf

