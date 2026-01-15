Tempesta d’amore episodio 4450 | Henry chiede a Maxi di sposarlo Alexandra dice sì

L’episodio 4450 di Tempesta d’amore, intitolato “Henry’s Antrag”, vede un momento significativo tra Henry e Maxi. Dopo che Maxi interviene in suo aiuto in una situazione di pericolo, Henry decide di fare il grande passo e chiede a Maxi di sposarlo, ricevendo il suo sì. Questo episodio approfondisce il legame tra i personaggi, evidenziando valori di coraggio e affetto.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4450 (titolo originale "Henrys Antrag"): Maxi corre in aiuto di Henry quando sembra in pericolo e lui, colpito dal suo coraggio, prende una decisione che cambia la loro storia. Alexandra accetta la proposta di Christoph e riceve l'anello. Anja teme che Fanny ricordi la notte di sonnambulismo, poi incrocia Larissa e vede la statuetta che stava cercando. Erik resta bloccato dalla paura di Sophia e la tensione con Yvonne cresce. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

