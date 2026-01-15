Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: L’episodio 4448 di Tempesta d’amore, intitolato “Am Wunschbrunnen”, vede Maxi tentare di riavvicinarsi a Henry attraverso una lettera, incontrando però il suo silenzio. Al Wunschbrunnen, un incontro ravvicinato riaccende le speranze tra i due. Nel frattempo, Alexandra scopre del denaro di provenienza illecita e Greta decide di abbandonare il suo progetto ristorante, segnando importanti sviluppi nella trama

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4448 (titolo originale “Am Wunschbrunnen”): Maxi tenta di riaprire il dialogo con Henry con una lettera, ma il suo silenzio la ferisce finché un incontro al Wunschbrunnen riaccende la speranza. Intanto, mentre Sophia corre a Monaco, Alexandra scopre del denaro nero e vorrebbe usarlo per fare pressione, ma Werner la frena. Greta rinuncia al ristorante per la sua piccola famiglia e Miro la accusa di decidere da sola; Anja cerca invano la figura Carawai nell’appartamento di Michael. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4448: Maxi e Henry al Wunschbrunnen, Alexandra trova denaro nero, Greta rinuncia al ristorante

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4409: Erik trova un indizio, Alexandra fraintende Christoph, Maxi si chiude con Henry

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4408: Henry propone a Larissa, Christoph prepara la trappola per Sophia, Greta è al bivio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook