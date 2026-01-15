Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: L’episodio 4447 di

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4447 (titolo originale “Maxis Brief”): Greta riceve da Luis l’offerta di rilevare il suo ristorante e mette Miro ai margini di una scelta decisiva, Maxi decide di non arrendersi e scrive a Henry mentre Sophia e Henry valutano la fuga con l’appoggio di Christoph, e Michael ospita Anja, conosciuta in aeroporto, senza intuire che ha un obiettivo nascosto. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Tempesta d'amore episodio 4447: Greta pensa al ristorante di Luis, Maxi scrive a Henry, Anja arriva da Michael

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook