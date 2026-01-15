Tempesta d’amore episodio 4446 | Henry lascia Maxi Sophia prepara la fuga Michael si sente osservato

L'episodio 4446 di Tempesta d’amore, intitolato “Vorbereitungen für den großen Tag”, presenta importanti sviluppi: Henry interrompe la relazione con Maxi, Sophia considera una fuga e una vendita urgente del Fürstenhof, mentre Larissa e Yannik si preparano per il matrimonio. In un contesto di tensione crescente, Michael si sente osservato dopo un'intrusione sospetta e arriva al resort Anja Rogalski, arricchendo la trama di nuove tensioni e decisioni.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4446 (titolo originale "Vorbereitungen für den großen Tag"): Henry rompe con Maxi e si chiude mentre Sophia valuta la fuga e una vendita lampo del Fürstenhof; Larissa e Yannik accelerano i preparativi di nozze, Michael si sente osservato dopo un'inquietante intrusione e arriva al Fürstenhof Anja Rogalski. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

