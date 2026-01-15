Tempesta d’amore episodio 4444 | Maxi confessa a Henry Sophia tenta l’ultima trattativa Vincent cerca aiuto

Ecco un'introduzione adatta alle tue esigenze: L'episodio 4444 di Tempesta d’amore vede Maxi confessare a Henry il suo coinvolgimento nella crisi di Sophia, generando tensioni tra i due. Sophia tenta un’ultima mossa con Christoph, mentre Alfons e Fanny si impegnano nel loro progetto a sorpresa per Hildegard. Nel frattempo, Markus viene dimesso dall’ospedale, e Vincent, ferito, decide di chiedere aiuto. Un episodio ricco di emozioni e svolte decisive.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4444 (titolo originale "Letzte Verhandlung"): Maxi ammette a Henry la sua parte nella crisi di Sophia e lui si sente tradito; Sophia, minacciata dal sindacato, gioca l'ultima carta e tenta Christoph con un'offerta illegale; Alfons e Fanny sbagliano i bulbi per la sorpresa a Hildegard; Markus viene dimesso e Vincent, ferito, decide di farsi aiutare.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

