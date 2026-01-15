Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4443 (titolo originale “Das Herz auf der Zunge”): Alfons torna al Fürstenhof e coinvolge Maxi e Henry nella preparazione della sua nozze d’oro, ma l’onestà porta Maxi a una confessione che scuote la coppia. Intanto Sophia riceve un ultimatum dal boss del sindacato e la morte improvvisa del corriere rende più opachi i sospetti. Larissa propone a Michael un matrimonio di facciata e Yannik prende una decisione drastica. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4443: Maxi confessa, Sophia sotto ultimatum, Michael tentenna sulla finta nozze

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4441: Vincent confessa a Katja, Maxi cancella la spy app, Sophia sotto pressione

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4369: Henry confessa, Sophia prende il Fürstenhof, Maxi lo lascia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook