Tempesta d’amore episodio 4442 | il sindacato minaccia Sophia Maxi teme un presagio Markus rompe con Vincent

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4442 (titolo originale “Bedrohung für Sophia”): il sindacato stringe su Sophia mentre la polizia resta bloccata, Alexandra tenta una contromossa con il corriere di Sophia, Maxi e Henry provano a godersi l’amore ma la promessa di sincerità e l’ammonite che si rompe mettono ansia, Vincent dice a Markus la verità sull’incidente e viene respinto, Yannik propone a Larissa e Michael un matrimonio di convenienza legato a eredità e ricerca. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook