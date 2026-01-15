L'episodio 4441 di Tempesta d’amore, intitolato “Verwischte Spuren”, vede Vincent confessare a Katja il suo coinvolgimento nell’incidente di Markus, mentre Maxi elimina la spy app. Nel frattempo, Sophia si trova sotto grande pressione. Questo episodio approfondisce le tensioni tra i personaggi e le conseguenze delle loro decisioni, offrendo uno sguardo sulle dinamiche emotive e i risvolti della trama.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4441 (titolo originale “Verwischte Spuren”): Vincent è travolto dal rimorso per l’incidente di Markus e, dopo lo strappo con Fanny, confessa tutto a Katja. Maxi, per non perdere Henry, cancella la spy app usata contro Sophia e continua a tacere. Sophia, vicina a essere incriminata per evasione fiscale e riciclaggio, cerca un punto debole per mettere a tacere il complice mentre Christoph ammette a Yvonne sentimenti contrastanti. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4441: Vincent confessa a Katja, Maxi cancella la spy app, Sophia sotto pressione

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook