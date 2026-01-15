Tempesta d’amore episodio 4409 | Erik trova un indizio Alexandra fraintende Christoph Maxi si chiude con Henry

L'episodio 4409 di Tempesta d'amore, intitolato “Schlüssel zum Geheimnis”, vede Erik scoprire un indizio importante grazie a un difetto nei lucchetti biometrici. Nel frattempo, Alexandra fraintende le intenzioni di Christoph, e Maxi si chiude in sé stesso dopo una proposta di Henry a Larissa. Vincent e Katja vivono una tregua nascosta, mentre Fanny si preoccupa per i risvolti di questa situazione.

