Tempesta d’amore episodio 4408 | Henry propone a Larissa Christoph prepara la trappola per Sophia Greta è al bivio

Ecco il riassunto dell'episodio 4408 di Tempesta d’amore: Maxi sorprende Hildegard e Henry con il suo impegno ambientale, mentre Sophia incoraggia Henry a proporre a Larissa. Christoph si prepara a mettere in atto una trappola per Sophia, e Greta riceve il certificato per valutare un’interruzione di gravidanza, anche se non è ancora certa della decisione. La puntata presenta sviluppi importanti per i personaggi e le loro scelte.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4408 (titolo originale “Ein Ring für Larissa”): Maxi impressiona Hildegard e Henry con il suo impegno per l’ambiente, ma Sophia spinge Henry a fare la proposta a Larissa; Christoph tenta di ottenere l’impronta di Sophia con un piano rischioso, Katja e Vincent cedono alla passione e Greta ottiene il certificato per valutare l’interruzione di gravidanza, pur non essendo così sicura come sembra. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4408: Henry propone a Larissa, Christoph prepara la trappola per Sophia, Greta è al bivio Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4403: Henry bacia Larissa, Erik rivela l’offerta di Sophia, Miro valuta l’Africa Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4370: Lale confessa, Maxi affronta Sophia, Henry si trasferisce al Fürstenhof Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.