Tempesta d’amore episodio 4407 | Katja cerca Vincent Maxi raccoglie firme Greta scopre la gravidanza

L'episodio 4407 di Tempesta d’amore, intitolato “Dem Herzen folgen”, vede Katja alla ricerca di Vincent, mentre Maxi raccoglie firme per un Bürgerbegehren contro la fabbrica di Larissa. Greta scopre di essere incinta e decide di nasconderlo. Nel frattempo, Christoph mette alla prova Erik con un localizzatore e Alexandra trova una chiave misteriosa. Questa puntata presenta sviluppi emotivi e tensioni tra i personaggi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4407 (titolo originale "Dem Herzen folgen"): Vincent si scusa e poi evita Katja, che si sorprende gelosa di Fanny e decide di seguire il cuore; Maxi raggiunge le firme per un Bürgerbegehren contro la fabbrica di Larissa; Christoph mette alla prova Erik con un localizzatore nella borsa di Sophia mentre Alexandra trova una chiave simile da Yvonne; Greta conferma la gravidanza e la nasconde a Miro.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

