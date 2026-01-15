Tempesta d’amore episodio 4406 | il test di Greta la confessione di Vincent e la contromossa di Werner contro Larissa

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: L’episodio 4406 di Tempesta d’amore, intitolato “Gretas Test,” presenta diversi sviluppi: Greta affronta un momento difficile dopo il risultato del test di gravidanza, Vincent si trova coinvolto nelle manovre di Alexandra, e Werner mette in atto una strategia per contrastare Larissa e Henry nel Bürgerentscheid contro il progetto Mahnke. Un episodio ricco di tensioni e colpi di scena, che approfondisce

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4406 (titolo originale "Gretas Test"): Greta sospetta una gravidanza e resta sconvolta dal risultato del test, Vincent cade nella trappola di Alexandra e l'affare con Katja rischia di esplodere, mentre Maxi e Werner provano a fermare la campagna di Larissa (e Henry) a colpi di birra gratis per difendere il Bürgerentscheid contro il progetto Mahnke. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

