Tempesta d’amore episodio 4405 | Maxi lancia il referendum Erik fa il doppio gioco Miro parte prima del previsto

Da sbircialanotizia.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un riassunto dell'episodio 4405 di Tempesta d’amore, intitolato “Protest mit Herz”. Maxi propone un referendum contro la costruzione della fabbrica di Larissa a Bichlheim, mentre Erik si mantiene ambiguo tra Sofia e Werner. Larissa interpreta la protesta come un attacco personale, e Alexandra si concentra su Katja e Vincent. Miro parte prima del previsto, lasciando Greta con sentimenti contrastanti. Un episodio ricco di tensioni e decisioni importanti.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4405 (titolo originale “Protest mit Herz”): Maxi scopre che la fabbrica di Larissa verrà costruita nella natura di Bichlheim e punta su un Bürgerentscheid; Larissa interpreta la protesta come un attacco personale legato a Henry; Erik passa un’informazione a Sophia ma continua a giocare su due tavoli con Werner; Alexandra stringe il cerchio su Katja e Vincent; la partenza anticipata di Miro rende doloroso il saluto con Greta. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tempesta d8217amore episodio 4405 maxi lancia il referendum erik fa il doppio gioco miro parte prima del previsto

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4405: Maxi lancia il referendum, Erik fa il doppio gioco, Miro parte prima del previsto

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4362: Lale confessa la dipendenza, Miro la controlla, Henry sorprende Maxi col violino

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4364: il rito per Theo, la crisi Greta-Miro, il segreto di Henry

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.