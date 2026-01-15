Tempesta d’amore episodio 4405 | Maxi lancia il referendum Erik fa il doppio gioco Miro parte prima del previsto

Ecco un riassunto dell'episodio 4405 di Tempesta d’amore, intitolato “Protest mit Herz”. Maxi propone un referendum contro la costruzione della fabbrica di Larissa a Bichlheim, mentre Erik si mantiene ambiguo tra Sofia e Werner. Larissa interpreta la protesta come un attacco personale, e Alexandra si concentra su Katja e Vincent. Miro parte prima del previsto, lasciando Greta con sentimenti contrastanti. Un episodio ricco di tensioni e decisioni importanti.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4405 (titolo originale "Protest mit Herz"): Maxi scopre che la fabbrica di Larissa verrà costruita nella natura di Bichlheim e punta su un Bürgerentscheid; Larissa interpreta la protesta come un attacco personale legato a Henry; Erik passa un'informazione a Sophia ma continua a giocare su due tavoli con Werner; Alexandra stringe il cerchio su Katja e Vincent; la partenza anticipata di Miro rende doloroso il saluto con Greta. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

