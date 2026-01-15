Ecco un riassunto dell’episodio 4404 di Tempesta d’amore, intitolato “Frisch verliebt”: Henry e Larissa si avvicinano, formando una coppia, mentre Sophia sfrutta questa novità per ferire Maxi. Werner si scusa con Erik, che invece si presenta da Sophia. Miro riesce a far partire Greta per la Namibia, ma la paura dei ragni la blocca. Fanny cerca di accettare che con Vincent ci sia solo amicizia.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4404 (titolo originale “Frisch verliebt”): Henry e Larissa diventano una coppia e Sophia usa la notizia per ferire Maxi; Werner prova a chiedere scusa a Erik, ma lui si presenta da Sophia; Miro riesce a far partire Greta per la Namibia con il team del documentario, finché la fobia dei ragni non la blocca; Fanny cerca di accettare che con Vincent ci sia solo amicizia. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4404: Henry e Larissa insieme, Maxi sotto pressione, Werner si scusa con Erik

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4402: Larissa crolla nel bosco, Sophia tenta Erik, Fanny chiude con Vincent

Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4401: Larissa scompare, Vincent teme i sentimenti di Fanny, Sophia incastra Werner e Alexandra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook