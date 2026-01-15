Ecco un'introduzione adatta a Google, di massimo 80 parole, chiara e sobria: L'episodio 4403 di

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4403 (titolo originale “Erik packt aus”, stagione 21 episodio 69): Henry resta accanto a Larissa dopo la diagnosi e, quando lei gli chiede cosa prova per Maxi, risponde con un bacio; Erik, stanco di sentirsi irrilevante per Werner, gli confessa che Sophia gli ha fatto un’offerta; Alfons e Hildegard provano a riavvicinare Fanny e Vincent ma vengono spiazzati; Miro riceve una proposta di lavoro in Africa e teme la reazione di Greta. Prima TV tedesca: 22 aprile 2025 (Das Erste), streaming: ARD Mediathek dal 17 aprile 2025. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4403: Henry bacia Larissa, Erik rivela l’offerta di Sophia, Miro valuta l’Africa

