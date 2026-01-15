Nell’episodio 4402 di Tempesta d’amore, Larissa si sente male nel bosco ed è soccorsa da Henry e Maxi. Dopo il ricovero, le viene diagnosticato il diabete. Nel frattempo, Sophia cerca di avvicinarsi a Erik, mentre Fanny decide di terminare la relazione con Vincent. Questo episodio approfondisce le dinamiche tra i personaggi, offrendo nuovi spunti sulla trama della stagione 21.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4402 (Stagione 21, ep. 68): Larissa ha un malore nel bosco e viene trovata da Henry e Maxi; in ospedale arriva una diagnosi di diabete. Sophia prova a reclutare Erik mentre Fanny interrompe la relazione finta con Vincent. Germania: streaming 16 aprile 2025 (ARD Mediathek), TV 17 aprile 2025 (Das Erste). 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4402: Larissa crolla nel bosco, Sophia tenta Erik, Fanny chiude con Vincent

