Ecco un'introduzione adatta a Google, sobria e precisa: L'episodio 4401 di Tempesta d’amore, intitolato

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4401 (titolo originale “Verlorene Spur”): Fanny alimenta la bugia sulla sua relazione con Vincent e lui capisce che la recita sta sfuggendo di mano; Larissa, dopo una chiamata confusa, annulla il date con Henry e sparisce, spingendo Henry e Maxi a localizzare il suo telefono; Werner e Alexandra cercano prove nella suite di Sophia ma vengono ripresi da una telecamera e colti in flagrante; Greta comprende che non può pretendere certezze da Miro sul tema figli e prova a ricucire. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Tempesta d'amore episodio 4401: Larissa scompare, Vincent teme i sentimenti di Fanny, Sophia incastra Werner e Alexandra

