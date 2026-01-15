Tempesta d’amore episodio 4370 | Lale confessa Maxi affronta Sophia Henry si trasferisce al Fürstenhof

Ecco un’introduzione per l’episodio 4370 di Tempesta d’amore: Questo episodio presenta i momenti cruciali della soap, tra la confessione di Lale, l’affondo di Maxi a Sophia e il trasferimento di Henry al Fürstenhof. Un riassunto dettagliato e verificato offre una panoramica completa degli sviluppi, con particolare attenzione alle tensioni e alle scelte dei personaggi principali. Un aggiornamento utile per chi segue la soap e desidera conoscere gli ultimi accadimenti.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4370 di Tempesta d'amore (titolo originale "Ein wertvolles Bekenntnis"): Lale teme di dover annullare l'evento benefico per l'affitto imposto da Sophia Wagner, poi confessa a Fanny l'uso improprio di 3.000 euro della fondazione; Maxi non si lascia intimidire e attacca Sophia sul piano personale; Henry entra al Fürstenhof mentre Yvonne ed Erik falliscono lo shooting del caffè e Greta punta su Yannik Rudloff come nuovo volto. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva.

