Tempesta d’amore episodio 4369 | Henry confessa Sophia prende il Fürstenhof Maxi lo lascia

Da sbircialanotizia.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un'introduzione che rispetta le tue indicazioni: L'episodio 4369 di Tempesta d’amore, intitolato “Ein hoher Preis”, presenta importanti sviluppi: Henry confessa, Sophia Wagner accelera i problemi finanziari del Fürstenhof e Maxi decide di lasciare, mentre l’hotel si trova di fronte a nuove sfide, alleanze e un nuovo medico. Un episodio che approfondisce le tensioni tra i personaggi e apre nuovi scenari nella soap.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4369 di Tempesta d’amore (titolo originale “Ein hoher Preis”): Maxi scopre che Henry le ha mentito dall’inizio e rompe, Sophia Wagner accelera l’insolvenza e impone condizioni umilianti ai Saalfeld e agli Schwarzbach, mentre l’hotel entra in una fase nuova tra paure, alleanze e un nuovo medico al Fürstenhof. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

