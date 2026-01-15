Tempesta d’amore episodio 4368 | Maxi affronta Henry Katja e Vincent si avvicinano Lale nasconde l’astinenza

L'episodio 4368 di Tempesta d’amore, intitolato “Halt in letzter Sekunde”, segue le tensioni di Maxi nel confrontare Sophia, madre di Henry, e le vicende sentimentali di Katja e Vincent. Nel frattempo, Lale affronta i sintomi dell’astinenza, temendo di perdere il sostegno di Michael. Un episodio che approfondisce le dinamiche tra i personaggi, senza enfasi né sensazionalismi, offrendo uno sguardo sobrio sugli eventi principali della trama.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4368 (titolo originale "Halt in letzter Sekunde"): Maxi scopre che Sophia — la donna che ha rovinato la sua famiglia — è la madre di Henry e lo affronta; Katja tira un sospiro di sollievo per il vigneto e con Vincent vive un momento di vicinanza che può essere frainteso; Lale soffre sintomi d'astinenza e teme di perdere Michael come medico.

