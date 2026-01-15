Tempesta d’amore episodio 4367 | il Fürstenhof verso l’insolvenza Maxi resta e Katja ha un ultimatum da 500.000 €

L'episodio 4367 di Tempesta d’amore, intitolato “Das Dirndl”, vede il Fürstenhof in grave crisi finanziaria. Henry si prepara a partire per la Grecia, mentre Maxi sceglie di rimanere con Werner. Nel frattempo, Katja si trova di fronte a un ultimatum di 24 ore per raccogliere 500.000 euro. Un episodio che approfondisce le tensioni e le decisioni cruciali dei personaggi in un momento di grande incertezza.

