Tempesta d’amore episodio 4366 | Sophia è l’unico creditore Maxi resta Christoph prova il bluff

Ecco un’introduzione adatta: L’episodio 4366 di Tempesta d’amore, intitolato “Maxis Versprechen”, vede Sophia Wagner assumere un ruolo centrale come unica creditrice, mettendo sotto pressione il Fürstenhof dopo il fallimento di Sparkfleet Resorts. Christoph e Alexandra cercano di trovare una soluzione, mentre Maxi, pur sentendosi responsabile, decide di restare con la famiglia. Nel frattempo, Henry propone una fuga come possibile alternativa. Un episodio ricco di tensioni e scelte decisive.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4366 (titolo originale “Maxis Versprechen”): dopo il disastro di Sparkfleet Resorts, Sophia Wagner si rivela l’unico creditore e mette il Fürstenhof sotto scacco; Christoph e Alexandra cercano una via d’uscita, Maxi si sente responsabile ma sceglie di non abbandonare la famiglia, mentre Henry la invita a fuggire. In parallelo, Michael tenta di organizzare la missione in Amazzonia e Yvonne rischia una figuraccia con gli strudel nel suo caffè. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

