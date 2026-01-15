Tempesta d’amore episodio 4365 | Greta dubita di Miro la mano di Michael trema Sophia minaccia il Fürstenhof

L’episodio 4365 di “Tempesta d’amore” presenta momenti di tensione e rivelazioni: Greta dubita di Miro dopo averli trovati insieme, mentre Michael si trova a dover prendere decisioni importanti sul lavoro. Werner e Maxi rientrano da Amsterdam con un problema finanziario, e Sophia Wagner si espone davanti a Christoph, minacciando il futuro del Fürstenhof. Un episodio ricco di cambi di fronte e dinamiche complesse, che approfondiscono le vicende dei protagonisti.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4365 (titolo originale "Hilfe in letzter Sekunde"): Greta trova Miro e Lale abbracciati e la fiducia vacilla, Michael è costretto a chiedere aiuto e prende una decisione sul lavoro, Werner e Maxi tornano da Amsterdam con un allarme finanziario e Sophia Wagner lascia cadere la maschera davanti a Christoph. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva.

