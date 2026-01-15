Tempesta d’amore episodio 4364 | il rito per Theo la crisi Greta-Miro il segreto di Henry

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: L’episodio 4364 di Tempesta d’amore, intitolato “Abschied von Theo”, presenta un rito d’addio di Lale con l’aiuto di Miro, Christoph e Greta, mentre emergono tensioni tra Greta e Miro. Henry desidera rivelare a Maxi la verità sulla maternità di Sophia Wagner, ma viene interrotto. Nel frattempo, Yvonne si inserisce nella sua nuova vita al Café Liebling, affrontando scontri

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4364 (titolo originale “Abschied von Theo”): Lale compie un rito d’addio con l’aiuto di Miro, Christoph e Greta; Greta scopre il “quasi incidente” e mette in dubbio la relazione; Henry vorrebbe dire a Maxi che Sophia Wagner è sua madre ma viene interrotto; Yvonne entra nella sua nuova vita da proprietaria del Café Liebling, tra scontro e riavvicinamento con Erik e nuove pressioni al Fürstenhof. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4364: il rito per Theo, la crisi Greta-Miro, il segreto di Henry Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4303: minaccia di Roland, Miro si scopre innamorato, Greta cerca la verbena Leggi anche: Tempesta d’amore episodio 4300: Vincent scopre una bugia, Greta sceglie Luis, Theo invita il padre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook

