Tempesta d’amore episodio 4363 | Henry pronto a dire la verità Werner fiuta la trappola SF-Resorts Lale crolla
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4363 (titolo originale “Mut zur Wahrheit”): Henry decide di non mentire più a Maxi su Sophia, Werner indaga sul blocco del cantiere SparkfleetSF-Resorts mentre l’imbroglio si avvicina, Lale rischia grosso a causa della dipendenza e trova una prima direzione dopo un sogno di Theo, Yvonne rilancia l’obiettivo Café Liebling con l’aiuto di Alexandra. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
