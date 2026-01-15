Tempesta d’amore episodio 4362 | Lale confessa la dipendenza Miro la controlla Henry sorprende Maxi col violino

L'episodio 4362 di Tempesta d’amore, intitolato “Verborgene Saiten”, vede Lale confessare a Christoph la sua dipendenza da farmaci, mentre Miro si impegna a monitorarla attentamente. Nel frattempo, Henry sorprende Maxi con il violino, aggiungendo un momento di sorpresa alla trama. Un episodio che approfondisce le tensioni e le sfide dei personaggi, mantenendo un tono realistico e sobrio.

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4362 (titolo originale “Verborgene Saiten”): sotto pressione Lale ammette a Christoph la dipendenza da compresse e Miro promette di non perderla di vista, ma lei ricade e prova a procurarsi nuove pillole. Intanto Henry trova un vecchio violino, lo rimette in sesto e stupisce Maxi con un talento nascosto, mentre Vincent si insospettisce e chiede della madre di Henry. Sullo sfondo, Katja fatica a ignorare la tensione con Vincent dopo le prove. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

