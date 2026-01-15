Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4361 (titolo originale “Herausgefordert”): Yvonne decide di rilevare il Café Liebling nonostante lo scetticismo di Erik (Michael la sostiene), Alexandra respinge Sophia ma vede crescere il suo interesse per Christoph e rimette sul tavolo il matrimonio, Katja organizza una sorpresa per Markus e finisce per avvicinarsi troppo a Vincent mentre Lale scivola nella dipendenza da pillole e salta un appuntamento cruciale. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore episodio 4361: Yvonne punta sul Café Liebling, Sophia provoca Alexandra, Katja rischia con Vincent, Lale crolla

«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva.