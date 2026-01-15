Tempesta d’amore episodio 4361 | Yvonne punta sul Café Liebling Sophia provoca Alexandra Katja rischia con Vincent Lale crolla

Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4361 (titolo originale “Herausgefordert”): Yvonne decide di rilevare il Café Liebling nonostante lo scetticismo di Erik (Michael la sostiene), Alexandra respinge Sophia ma vede crescere il suo interesse per Christoph e rimette sul tavolo il matrimonio, Katja organizza una sorpresa per Markus e finisce per avvicinarsi troppo a Vincent mentre Lale scivola nella dipendenza da pillole e salta un appuntamento cruciale. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

