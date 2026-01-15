Tempesta d’amore episodio 4304 | trauma di Philipp diagnosi nascosta di Michael incendio a Gut Talheim

L’episodio 4304 di Tempesta d’amore, intitolato “In Flammen”, presenta sviluppi significativi: Philipp affronta un trauma legato a Lilli, mentre Michael nasconde una diagnosi e si confronta con un incendio a Gut Talheim. Alexandra e Christoph decidono di ricominciare nella tenuta, e Philipp sceglie di tenere Ana a distanza, creando nuove tensioni e riflessioni sulla vicenda dei personaggi.

Riassunto completo e dati verificati dell'episodio 4304 (titolo originale "In Flammen"): Philipp confessa il senso di colpa per Lilli e sceglie di tenere Ana a distanza, Alexandra e Christoph decidono di ricominciare a Talheim, Michael nasconde un problema di salute e mente a Nicole. Alla festa di Gut Talheim scoppia un incendio: Philipp si lancia per salvare Apollo.

