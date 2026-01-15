Tempesta d’amore episodio 4303 | minaccia di Roland Miro si scopre innamorato Greta cerca la verbena

Episodio 4303 di Tempesta d’amore: Roland minaccia Miro, che si rivela innamorato, mentre Greta cerca la verbena per il concorso. Ana e Vincent evitano una truffa sui cavalli, e Philipp scopre la verità sul padre, accettando che Ana non sia il suo destino. Christoph e Katja sono sotto ricatto di Alexandra, e Werner li avverte. Mentre Greta si prepara, Miro condivide un dolore che lo blocca, rivelando un lato nascosto.

Riassunto completo e scheda dell'episodio 4303 di Tempesta d'amore: Ana e Vincent sventano la truffa dei cavalli e Roland passa alle minacce, Philipp scopre la verità sul padre e accetta che Ana non sia "il suo destino", Christoph e Katja sono schiacciati da un ricatto legato ad Alexandra mentre Werner li mette in guardia, Greta prepara il concorso Grünes Blatt e con Miro trova la vera verbena, mentre lui confessa un dolore che lo blocca. «Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore,

