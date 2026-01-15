Tempesta d’amore episodio 4301 | patto Christoph-Alexandra truffa dei cavalli e ultimatum di Katja
Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: L'episodio 4301 di Tempesta d’amore, intitolato
Riassunto completo e dati verificati dell’episodio 4301 (titolo originale “Manipulierte Gefühle”): Christoph propone ad Alexandra un patto per estromettere Markus, l’affare delle giumente Kleopatra e Copaya nasconde una truffa che Philipp scopre in scuderia, Katja crolla dopo l’umiliazione pubblica e chiede a Markus di scappare, mentre Michael nasconde una diagnosi e Nicole sente che qualcosa non torna. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
«Nonostante quello che hai fatto, non posso perdonarti. » Alexandra non lascia spazio a dubbi e mette Christoph di fronte alle sue responsabilità: la tensione è palpabile e questa volta la decisione sembra definitiva. Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, facebook
