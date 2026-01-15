Telese città giovane e di sport

Telese si conferma una città dinamica e orientata allo sport, con un forte impegno nel promuovere iniziative che favoriscono il coinvolgimento sociale e lo sviluppo locale. L’amministrazione comunale ha concluso il 2025 rafforzando investimenti e progetti dedicati alle realtà sportive del territorio, sottolineando l’importanza dello sport come elemento di coesione e crescita. Questa attenzione testimonia la volontà di rendere Telese sempre più vivibile e attiva, valorizzando il ruolo dello sport nella comunità.

Comunicato Stampa Lo sport come collante sociale e leva di crescita: l’amministrazione comunale chiude il 2025 rilanciando investimenti, progettualità e dialogo con le realtà sportive locali L’anno 2025 si è concluso con gli auguri che l’amministrazione comunale di Telese ha . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, città giovane e di sport Leggi anche: Telese, città giovane e di sport: investimenti, impianti e nuove sfide per il futuro Leggi anche: Telese, denunciato un giovane trovato con coltello e arnesi da scasso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Telese città giovane e di sport | investimenti impianti e nuove sfide per il futuro. La verità è che questo giudizio non accontenta fino in fondo né la destra né la sinistra. E il primo prezzo lo sta pagando la città L'EDITORIALE DI LUCA TELESE #Politica #Pescara facebook

