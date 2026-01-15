Teheran | Oggi e domani non ci saranno impiccagioni Questo pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell' Onu

Oggi e domani non sono previste impiccagioni a Teheran, secondo quanto annunciato. Nel frattempo, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunisce per discutere della crisi in Iran, dove Amnesty International denuncia una repressione severa delle proteste, con oltre 12.000 vittime. La situazione resta grave e al centro dell’attenzione internazionale, mentre si cercano soluzioni per la tutela dei diritti umani nel paese.

Un massacro senza precedenti. Così Amnesty International ha definito la repressione delle manifestazioni da parte del governo dell'ayatollah Ali Khamenei che, si teme, abbia causato più di 12mila vittime. Ieri, le voci di un attacco imminente da parte degli Stati Uniti, ma il presiedente Trump ha frenato, affermando che le uccisioni dei manifestanti si erano fermate. Intanto, si teme per la sorte di Efran Sultani, 26enne diventato simbolo della protesta, che secondo diversi media avrebbe dovuto essere giustiziato oggi. Secondo le autorità di Teheran, è stato solamente incarcerato e non condannato a morte.

Interrotti i negoziati, Teheran teme l'attacco USA - Diversi segnali indicano la probabilità di un'azione militare americana, Teheran minaccia rappresaglie. rainews.it

Ministro Esteri Iran, oggi o domani non ci saranno impiccagioni - 'Oggi o domani non ci saranno impiccagioni': lo ha detto mercoledì sera a Fox News il ministro degli Esteri ... notizie.tiscali.it

"Oggi l’Iran è una leva gigantesca. Troppo centrale per non essere tirata, troppo fragile per non rischiare di far collassare l’intera struttura. Colpire Teheran significa colpire Pechino in modo diretto e intenzionale. Dopo la Nigeria – segnale di rinnovata attenzio x.com

Radio1 Rai. . #Iran Oggi forse la prima esecuzione: si teme per la vita dell’attivista 26enne di cui è stata annunciata l’impiccagione. #Teheran assicura “In caso di attacco americano bombarderemo le basi Usa nell’area”. Persiste il blackout di Internet. Gli aggio facebook

