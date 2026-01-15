Teheran avrebbe sospeso le esecuzione dei rivoltosi

Secondo la Casa Bianca, Teheran avrebbe sospeso circa 800 esecuzioni di rivoltosi, in risposta alle pressioni esercitate dall'amministrazione statunitense, guidata da Donald Trump. La notizia si inserisce nel contesto delle proteste in Iran, che hanno coinvolto diverse aree del Paese e attirato l'attenzione internazionale sulle condizioni dei diritti umani e sulla risposta delle autorità locali.

Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del 1979. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila secondo le stime di alcuni media iraniani. Washington impone dazi a chi commercia con Teheran e minaccia un intervento armato. Il regime rilancia: "Aperti al dialogo, ma pronti alla guerra". . 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Iran: Teheran, 'nessuna indulgenza contro i 'rivoltosi'' Leggi anche: Un 37enne suicida in casa di Grosseto, oggi avrebbe avuto esecuzione sfratto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump: “Stop all’azione militare? Verificheremo se l’Iran ferma le uccisioni”; Proteste in Iran: si temono almeno dodicimila vittime; Trump avverte l'Iran: Azione molto dura se iniziano le esecuzioni dei manifestanti. Iran, primo giorno senza proteste - A tenere uniti i Pasdaran è solo la paura Romina Power: «Felicità? msn.com In Iran "si temono almeno 12mila morti", Teheran avvia le esecuzioni. Un 26enne rischia di essere giustiziato. L’Onu: "Inorriditi" - Gli ayatollah alzano ancora il tiro per tentare di soffocare le proteste: «moharebeh», ovvero «fare guerra a Dio», è l’accusa fatta risuonare ... msn.com

Radio1 Rai. . #Cinema L’Iran raccontato dal regista dissidente Ali Asgari, di cui non si hanno notizie da giorni. Avrebbe dovuto accompagnare nelle sale italiane l'uscita del suo #DivineComedy, girato senza permessi a Teheran.Ieri l'anteprima della pellicola a - facebook.com facebook

"Osserveremo la situazione e verificheremo": così Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora lanciare un'azione militare Usa in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni x.com

