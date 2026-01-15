Teatro gratis e bollette pagate | il paese molisano che compra i medici per non morire

Agnone, piccolo centro molisano con circa 4.500 abitanti, affronta le difficoltà legate alla perdita di servizi essenziali e alle sfide demografiche. Per contrastare questo trend, il paese ha adottato strategie innovative, come offrire teatro gratuito e pagare le bollette ai residenti, nel tentativo di mantenere viva la comunità e garantire servizi di base. Una scelta che riflette la volontà di preservare il patrimonio locale in un contesto di crescente isolamento.

In un'epoca in cui i piccoli centri montani rischiano di scomparire, Agnone, un borgo di 4.500 anime nell'alto Molise, ha deciso di lanciare una sfida coraggiosa e un po' disperata. Per evitare che l'ospedale locale "Caracciolo" chiuda i battenti per mancanza di personale, l'amministrazione comunale ha approvato un pacchetto di incentivi senza precedenti per convincere i medici a trasferirsi tra queste valli. Il problema è drammatico: senza camici bianchi, i servizi essenziali evaporano e i cittadini restano isolati. Per questo, la Giunta guidata dal sindaco Daniele Saia ha messo nero su bianco la delibera n.

